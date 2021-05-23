Челябинск, 23 мая, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Челябинске женщина упала в открытый коллектор. Трагедия произошла в Калининском районе города на территории «Заячьего острова», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Спасти её не удалось. Сейчас по факту ЧП идёт проверка.

Надзорное ведомство намерено оценить действие либо бездействие соответствующих должностных лиц в плане надлежащего обслуживания и содержания городской системы водоотведения.