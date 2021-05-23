Белград, , 18:11 — REGNUM Министр обороны Сербии Небойша Стефанович и начальник штаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович 22 мая присутствовали на полигоне «Народный герой Стевица Йованович» на торжественной церемонии отправки контингента военнослужащих Сербии для участия в многонациональной операции Организации Объединенных Наций UNIFIL в Ливан в течение следующих шести месяцев. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Небойша Стефанович с сербскими солдатами Mod.gov.rs

Стефанович выразил уверенность, что сербские миротворцы будут выполнять свои задачи с честью и преданностью и будут представлять Сербию наилучшим образом, действуя так, как «это подобает сербскому солдату».

«Вы прошли строгий отбор. Нелегко было отправить кого-либо в эту миротворческую миссию, и я знаю, что вам нужно, чтобы соответствовать критериям для принятия участия в конкурсе. Вы те, кто стоит перед нами сегодня, отобраны как лучшие представители, чтобы представлять цвета нашей страны», — отметил министр.

Стефанович добавил, что сербские солдаты при миссиях ООН столкнутся с множеством вызовов.