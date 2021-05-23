Москва, 8 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 21 июля. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

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"В соответствии с решением Государственной комиссии пуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым лабораторным модулем «Наука» со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени», — уточнили в госкорпорации.

В качестве резервных дат названы 22 и 23 июля. До МКС модуль долетит спустя восемь суток, на 29 июля намечена его стыковка к надирному порту служебного модуля «Звезда».

Модуль «Наука» на МКС займёт место транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» вместе со стыковочным отсеком-модулем «Пирс». При условии запуска «Науки» 21 июля его отстыковка запланирована на 23 июля. Несгораемые части корабля упадут в несудоходном районе акватории Тихого океана спустя четыре часа после расстыковки.

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В Роскосмосе добавили, что в настоящее время на космодроме «Байконур» идёт штатная подготовка модуля «Наука» к предстоящему запуску. Космическая головная часть находится на заправочно-нейтрализационной станции. Ранее выявленные замечания устранены.

Напомним, лабораторный модуль «Наука» российского сегмента Международной космической станции предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Как заявили в Роскосмосе, после ввода его в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объёмы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.