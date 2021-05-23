Киев, 23 мая, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Не нужно возлагать особых надежд на саммит так называемой «Крымской платформы», заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов, сообщает украинское издание «Главред».

Исаак Левитан. В Крымских горах. 1886

По словам Суслова, идею платформы можно рассматривать в качестве некоей пиар-акции и желания президента Украины Владимира Зеленского заявить, что он что-то делает для того, чтоб «вернуть» Крым в состав страны. Суслов также задался вопросом о смысле «Крымской платформы», если в ней не будет принимать участие Россия.

«Какой смысл в этой платформе, если в ней не будет участвовать Россия? При этом никто не сомневается в том, что именно РФ сегодня полностью контролирует Крым… Не вести переговоров с РФ и создавать платформы без ее участия — это, по меньшей мере, смешно», — сказал политик.

Бывший украинский министр также считает, что в работе саммита «Крымской платформы» вряд ли примут участие лидеры крупных государств. По мнению политика, на саммите не будет президента США Джозефа Байдена, а в лучшем случае США будут представлены Викторией Нуланд, курирующей украинское направление в государственном департаменте США, или же послом Соединенных Штатов Америки (вероятно речь идет о временной поверенной в делах США — ИА REGNUM). По словам Суслова, прибудут на саммит разве что главы Латвии, Литвы, Эстонии и возможно Польши.

«Однако это — максимум, потому что никто из лидеров ведущих государств не захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма», — подытожил он.

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Напомним, ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что организаторы саммита так называемой «Крымской платформы», который должен состояться на Украине 23 августа, решили держать в секрете список участников саммита.

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