Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM В Петербурге 24-летний гражданин Таджикистана, работающий таксистом, в ходе дорожного конфликта ударил ножом в грудь 26-летнего местного жителя. Пострадавший от полученного ранения скончался в больнице, предполагаемый убийца задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Таксист, подозреваемый в убийстве ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, о драке с применением ножа на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улице Крыленко в Невском районе вечером 22 мая в полицию сообщили очевидцы.

Прибывшие полицейские установили, что около 17:30 в ходе конфликта из-за дорожной ситуации иностранец, управлявший автомобилем такси Volkswagen Polo, нанес удар ножом в область груди местному водителю автомобиля Kia Ceed.

«Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позднее скончался. Второй участник конфликта был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в Главке МВД.

В Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в совершении убийства."Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.