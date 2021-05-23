Санкт-Петербург, 23 мая, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Петербурге 24-летний гражданин Таджикистана, работающий таксистом, в ходе дорожного конфликта ударил ножом в грудь 26-летнего местного жителя. Пострадавший от полученного ранения скончался в больнице, предполагаемый убийца задержан, ему предъявлено обвинение.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Таксист, подозреваемый в убийстве

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, о драке с применением ножа на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Невском районе вечером 22 мая в полицию сообщили очевидцы.

Прибывшие полицейские установили, что около 17:30 в ходе конфликта из-за дорожной ситуации иностранец, управлявший автомобилем такси Volkswagen Polo, нанес удар ножом в область груди водителю автомобиля Kia Ceed.

«Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако позднее скончался. Второй участник конфликта был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в Главке МВД.

В Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. «Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.