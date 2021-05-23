Сент-Пол, США, , 11:16 — REGNUM Российскому нападающему хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» Кириллу Капризову разбили нос в матче плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Вегас Голден Найтс».

В одном из игровых эпизодов первого периода 24-летний российский хоккеист во столкнулся с защитником «Вегаса» Николасом Хагом, в результате чего у него оказался разбит нос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Вегас» нанес поражение с разгромным нулевым счетом 0:4 команде «Миннесота» во четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ, проходившем в Сент-Поле.