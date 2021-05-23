Пекин, , 11:12 — REGNUM В числе погибших во время ультрамарафона в северо-западной китайской провинции Ганьсу погиб многократный победитель таких соревнований Лян Цзин. Об этом 23 мая сообщает издание Sina.

Уточняется, что 31-летний Цзин находился в списке числящихся пропавшими без вести и организаторы ультрамарафона надеялись, что спортсмен смог выжить при ухудшении погодных условий. Однако позднее спасателями было обнаружено его тело.

При этом также Лян Цзин были рекордсменом КНР по бегу на дистанциях 149,51 и 151,2 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших во время ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу возросло до 21.