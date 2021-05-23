Тайбэй, , 11:01 — REGNUM Крупнейший тайваньский производитель полупроводников объявил о наращивании объёмов производства микросхем для автомобильной промышленности на 60% в 2021 году. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Необходимость резкого наращивания объёмов производства полупроводников для автопрома объясняется дефицитом, возникшим в этой отрасли в конце 2020 года. TSMC является поставщиком почти всех крупных разработчиков автомобильных микросхем, включая Infineon, NXP, Sony и Renesas Electronics.

Для решения проблемы дефицита руководство TSMC решило нарастить в 2021 году объёмы производства микроконтроллеров MCU на 60%. Такие контроллеры используются во многих системах современных автомобилей, включая подушки безопасности, автоматизированные системы управления двигателями и датчики давления в шинах.

«TSMC пошла на беспрецедентные меры, включая перераспределение мощностей от клиентов из других отраслей», — подчеркнули в TSMC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае эксперты консалтинговой компании AlixPartners представили отчёт, свидетельствующий, что в 2021 году мировые автопроизводители потеряют до $110 млрд выручки из-за дефицита электронных компонентов.

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