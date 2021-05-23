Ташкент, , 11:31 — REGNUM В Узбекистане двое сотрудников Органов внутренних дел получили премии за отказ от взятки, сообщает Uznews.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

21 мая руководство УВД Самаркандской области вручило премию в размере 15 млн сумов (104 100 рублей) сотруднику У. Саримову, отказавшемуся от предложенной взятки в размере $2 тыс. (147 000 рублей или 21 195 600 сумов).

Кроме того, премией в 10 млн сумов (69 400 рублей) был награжден сотрудник следственного управления УВД Бухарской области. Сотрудник УВД сообщил о том, что ему предлагалась взятка в размере $500 (5 298 900 сумов или 36 750 рублей) в рамках уголовного производства.

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Напомним, в марте 2021 года премию в размере 10 млн сумов ($953) за отказ от взятки получил сотрудник отдела кадастра в Ташкентской области.