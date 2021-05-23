, 11:13 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 929. 836 из них вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 585 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 135 929

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 580 носителей коронавируса