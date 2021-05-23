Нью-Йорк, США, , 10:49 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» обыграл команду «Бостон Селтикс» в первом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 104:93.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, оформивший в матче дабпл-дабл с 32 очками и 12 подборами.

В составе «Бостона» наиболее результативным оказался форвард Джейсон Тейтум, который набрал в матче 22 очка.

Отметим, по итогам встречи «Бруклин» повел в серии плей-офф НБА с «Бостоном» со счетом 1−0.