Роттердам, Нидерланды, , 10:33 — REGNUM Город для проведения песенного конкурса «Евровидение» в 2022 году будет выбран по результатам конкурса. Об этом сообщила делегации Италии Симона Марторелли на пресс-конференции.

Итоги конкурса «Евровидение-2021» были объявлены 23 мая. Победителем стала итальянская рок-группа Maneskin с композицией Zitti e buoni. Таким образом, Италия получила право на проведение песенного конкурса в следующем году.

Представитель делегации Италии заявила, что конкретное место проведения «Евровидения-2022» ещё не выбрано. Принимающий конкурс город будет определён по итогам специального конкурса.

Среди наиболее вероятных кандидатов на проведение «Евровидения-2022» на сайте конкурса указаны Рим, Милан, Турин, Генуя и Болонья. Ожидаемые сроки проведения конкурса в следующем году: с 10 по 14 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская певица Манижа заняла на конкурсе «Евровидение-2021» девятое место.

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