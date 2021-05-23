Обнинск, Калужская область, 23 мая, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Калужской области на участке Боровского лесничества появился памятный геоглиф в форме атома в честь 65-летия города Обнинска. Более 200 добровольцев высадили две тысячи молодых елей на будущей «Аллее высоких энергий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Admobninsk.ru Памятный геоглиф в форме атома.

Форма атома для лесной посадки была выбрана не случайно, поскольку Обнинск является первым в России городом, получившим статус наукограда, и сегодня он по праву носит название «Город мирного атома».

«Всего на территории Калужской области 2021 году будет восстановлено 3,4 тысячи гектаров леса в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Для лесовосстановления используют почти более 13 миллионов сеянцев и саженцев», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.