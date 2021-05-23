Прага, , 10:23 — REGNUM Чешский защитник Марек Трончинский, в период с 2011 по 2016 год выступавший в составе национальной сборной по хоккею, скончался в возрасте 32 лет. Об этом 23 мая сообщает портал hokej.cz.

При этом уточняется, что причина смерти хоккеисты пока не известна. За время своей карьеры Трончинский играл в Континентальной хоккейной лиге («Югра» (2012−2013) и «Слован» (2013−2014)), а также в клубах из Словакии и Великобритании. Его последней командой был румынская «Георгени».

Отметим, также в период с 2011 по 2016 год игрок выступал в составе сборной Чехии и в 12 матчах за национальную команду отметился одной результативной передачей.