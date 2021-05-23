Москва, , 10:18 — REGNUM Профессиональным успехам могут помешать привычки, которые не дают быстро принимать решения и менять что-то в своей жизни. Об этом сообщила психотерапевт Анна Стори агентству «Прайм».

Эксперт рассказала, что при обдумывании тех или иных предложений люди часто руководствуются привычками или «внутренним голосом». Этот «голос», который также можно назвать «внутренним критиком», может подтолкнуть к отказу от новой интересной работы из-за боязни перемен.

Тем, кто уже достиг профессионального успеха, «внутренний голос» может сообщить, что это стало случайность, за которой должна последовать череда неудач. Стори добавила, что из-за этого могут формироваться привычки, программирующие на бедность. К таким привычкам психотерапевт отнесла жалость к себе, стремление к экономии на всём и привычку тратить больше, чем зарабатываешь.

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