Сеул, 23 мая 2021, 10:48 — REGNUM 23 мая в Южную Корею доставили 438 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer
U.S. Secretary of Defense

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По данным источников, груз прибыл в международный аэропорт Инчхон в 01:40 по местному времени.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило с компанией Pfizer контракт на поставку в общей сложности 66 млн доз вакцины. К настоящему моменту страна получила 3,75 млн доз.

До конца июня Южная Корея получит ещё 3,25 млн доз вакцины Pfizer.

Отметим, что в настоящее время вакцина Pfizer используется в Южной Корее для вакцинации пожилых людей в возрасте старше 75 лет, а также пациентов и сотрудников домов престарелых и пансионатов длительного ухода.