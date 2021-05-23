Ташкент, , 10:22 — REGNUM В Узбекистане за сутки от коронавируса вакцинировались 42 065 человек, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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14 584 из них были вакцинированы первым компонентом препарата, 27 481 — вторым.

По состоянию на 23 мая в республике были вакцинированы 1 600 504 человека, 1 183 943 из них — первой дозой препарата. 416 561 человек были привиты второй дозой препарата, завершив вакцинацию.

За сутки зарегистрировали 287 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала пандемии в Узбекистане выявили 98 451 случай заражения SARS-CoV-2. 93 930 человек выздоровели (297 человек за сутки).