Лос-Анджелес, США, , 10:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в первом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 103:113.

Наиболее результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший в матче трипл-дабл с 31 очком, десятью подборами и 11 результативными передачами.

У «Клипперс» наиболее результативным оказался форвард Кавай Леонард, который оформил в матче дабл-дабл с 26 очками и десятью подборами.

Отметим, по итогам встречи «Даллас» повел в серии плей-офф НБА с «Клипперс» со счетом 1−0.