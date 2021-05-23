Москва, 23 мая, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Отдохнуть бесплатно в санатории в 2021 году, как, собственно, и в предыдущие годы, могут граждане России, принадлежащие к льготным категориям, инвалиды, те, кто имеет различные заболевания, наличие которых требует соответствующего лечения и реабилитации. Кроме того, бесплатно в санаторий граждане могут быть направлены по медицинским показаниям. Об этом в интервью «Российской газете» напомнил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Марина Каширская ИА REGNUM Санаторий

По словам Соловьева, при определенном терпении и наличии медицинских показаний каждый гражданин России может так или иначе получить путевку в санаторий по полису ОМС.

Сперва нужно прийти на приём к своему участковому терапевту, который при наличии показаний и отсутствии противопоказаний может дать направление на соответствующую врачебную комиссию.

Соловьев отмечает, что перечень заболеваний, которые предполагают санаторно-курортное лечение, довольно широкий. В принципе, даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения.

«Что уж говорить о тяжелых недугах и перенесённых операциях», — сказал юрист.

Однако для прохождения врачебной комиссии нужно собрать целый ряд документов и сдать анализы. После того врачебная комиссия обязана в течение 20 дней принять решение о выдаче или невыдаче путевки. Если решение положительное — гражданин получает направление, по которому он оформит путевку. Путевка получается только в том санатории, который обслуживает по полису ОМС, и в порядке общей очереди.