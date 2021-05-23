Милуоки, США, , 10:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл в овертайме команду «Майами Хит» в первом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 109:107.

Наиболее результативным игроком встречи оказался легкий форвард «Милуои» Крис Миддлтон, набравший в матче 27 очков. Его коллега по клубу — греческий форвард Яннис Адетокунбо — оформмл в матче дабл-дабл с 26 очками и 18 подборами.

В составе «Майами» самым результативным стал словенский разыгрывающий Горан Драгич, который набрал во встрече 25 очков.

Отметим, по итогам матча «Милуоки» повел в серии с «Майами» со счетом 1−0.