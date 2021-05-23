Донецк, , 09:55 — REGNUM Украинская армия шесть раз за сутки нарушила режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 23 мая в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

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Украинские силовики обстреляли населенные пункты Горловку (поселок шахты имени Гагарина), город Донецк (Вольво-Центр), села Новая Марьевка и Ленинское, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 50 единиц боевых припасов.

Боевики ВСУ атаковали ДНР из миномета калибра 120 мм, гранатометов РПГ/СПГ, АГС, а также из крупнокалиберных пулеметов.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях гражданской инфраструктуры нет.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.