Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 22 мая встречу с американским кардиналом, архиепископом Вашингтона Уилтоном Грегори. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове, расовую гармонию, пандемию коронавируса и другие вопросы.

Мун Чжэ Ин выразил сожаление в связи с увеличением числа сообщений о насилии против людей азиатского происхождения. В свою очередь, архиепископ отметил, что преступления на почте ненависти подрывают демократические ценности.

По завершении встречи, южнокорейский лидер подарил американскому кардиналу деревянный крест.