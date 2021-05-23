Челябинск, , 09:46 — REGNUM В Челябинске назвали чемпиона России 2021 года по игре Clash Royale. Им стал Даниил «Untitled PROシ» Смородин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В финальном матче противХизира «Op|paradox» Эрсимикова он победил со счётом 4:0. За первое место в чемпионате Untitled PROシ получит 250 тыс. рублей.

Параллельно с матчем за главный приз также проходил бой за бронзовую медаль. Её обладателем стал Адель «Xанs» Баширов.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках чемпионата России по компьютерному спорту 2021 также пройдут соревнования по Dota 2, StarCraft II, Tekken 7, DCL — The Game и NHL 21. Победители определятся сегодня, 23 мая.

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