Лас-Вегас, США, 23 мая 2021, 09:51 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Роб Фонт победил своего соотечественника Коди Гарбрандта в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 27, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 48−47, 50−45, 50−45 отдали победу Фонту.
Отметим, данная победа стала 19-й (12 — досрочно) в активе 33-летнего Роба Фонта при четырех проигранных поединках. Для 29-летнего Коди Гарбрандта это четвертое поражение при 12 (десять — досрочно) победах.