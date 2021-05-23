Лондон, 23 мая, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В настоящее время Россия является для Великобритании противником, «который представляет из себя угрозу номер один». Об этом 22 мая заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью газете The Sunday Telegraph.

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«Мы попытались (осуществить. — ред.) деэскалацию, мы испробовали (разные. — ред.) методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — сказал он.

Также глава минобороны Британии отметил, что российские корабли проявляют, по его мнению, излишнюю активность около границ страны.

«Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей», — указал Уоллес.

Кроме того, он рассказал, что в конце 2020 года в Ирландском море была замечена российская субмарина, чего, по словам Уоллеса, британской стороной не отмечалось уже «очень, очень давно».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «на своей шкуре» чувствует применение принципов двойных стандартов, которые являются очень циничной и неприятной разновидностью фейков.