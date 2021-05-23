Киев, 23 мая, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Экс-глава генерального штаба вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко предупредил об опасности потери Киевом контроля над Черным и Азовским морями. Об этом украинский офицер рассказал в интервью каналу «Апостроф».

The SeaWiFS Project Черное мре вид из космоса

По словам военного, со стороны Российской Федерации существует «угроза» Херсонской области, Северо-Крымскому каналу и городу Одессе. Он также добавил, что вопрос стоит в том, чтоб «отрезать» Украине выход к Черному и Азовскому морям.

«Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации. По большому счету, и Черное море в той ситуации становится тоже полностью практически подконтрольным Российской Федерации», — сказал генерал.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел антиконституционный переворот, в результате которого жители Крымского полуострова не пожелали оставаться в составе Украины. По итогам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума жители Крымского полуострова воссоединились с Российской Федерацией. Вместе с тем официальный Киев не признает волеизъявление крымчан, а полуостров считает своей территорией, которая якобы «оккупирована» Россией. В апреле 2014 года Украина начала войну против жителей Республик Донбасса. Война с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик длится по сей день. При этом в Киеве восьмой год утверждают, что Россия якобы является стороной конфликта в Донбассе и ВСУ уже восьмой год якобы воюют с вооруженными силами России. Никаких доказательств присутствия армии России в Донбассе официальный Киев до сих пор не предоставил. Вместе с тем Киев не только заявляет, что «воюет с Россией», но также украинская сторона утверждает о постоянной угрозе «нападения» России на Украину.

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Отметим, ранее первый заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба украинской армии Виктор Назаров заявил, что украинская армия могла силовым путем в 2014 году противодействовать воссоединению Крыма с Российской Федерацией, заняв и удерживая ключевые аэродромы и объекты.