Лондон, , 09:31 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что фиксируется повышенная активность российских кораблей вблизи берегов Соединенного Королевства, а также назвал Россию «противником, который представляет угрозу номер один». Об этом он заявил в интервью изданию Telegraph.

«Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей», — сказал Уоллес.

Он также утверждает, что власти Великобритании якобы пробовали проводить политику деэскалации в отношении России и применять «другие методы». Однако это не помогло, и теперь в Лондоне не знают, куда движутся отношения с Россией, и ждут, что Москва все же «изменит своё отношение».

Также глава минобороны Великобритании рассказал, что в конце 2020 года в Ирландском море была замечена российская подводная лодка — военные Соединенного Королевства не фиксировали там их присутствие уже «очень, очень давно».