Москва, , 09:31 — REGNUM Получившие вакцину от коронавируса граждане легче перенесут заболевание COVID-19, если всё-таки заразятся. Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ТАСС.

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Директор центра, разработавшего вакцину «Спутник V», отметил, что случаи заражения COVID-19 у прошедших полный курс вакцинации людей являются единичными. Как правило, такие случаи возникают в течение трёх недель после получения второго компонента вакцины — пока иммунитет ещё не выработан полностью.

Гинцбург добавил, что даже в случае заражения новой коронавирусной инфекцией получившие вакцину люди должны легче перенести заболевание. В частности, у таких пациентов не должно быть тяжёлого постковидного синдрома.

«[При вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в лёгкие или разносится по всему организму», — объяснил глава Центра им. Гамалеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Александр Гинцбург заявил, что постковидный синдром ещё недостаточно изучен медиками.

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