Роттердам, Нидерланды, 23 мая, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Победителем песенного конкурса «Евровидение» 2021 года стала итальянская рок-группа Maneskin с композицией Zitti e buoni. Прямая трансляция голосования 23 мая шла на официальном сайте конкурса.

Måneskin Группа Måneskin

По итогам голосования зрителей и жюри коллектив из Италии набрал суммарно 524 балла и опередил соперников из 25 стран. Второе и третье место у исполнителей из Франции и Швейцарии.

При этом выступавшая от России исполнительница Манижа заняла девятое место, получив в сумме 204 балла от зрителей и жюри.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что началось голосование зрителей на песенном конкурсе «Евровидение-2021», который проходил в Роттердаме.