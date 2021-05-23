Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Вакцина американской компании Moderna будет производится в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, данная договорённость была достигнута в ходе встречи представителей Samsung Biologics и Moderna, состоявшейся 22 мая в Вашингтоне.

Известно, что стороны подписали четыре контракта и меморандум о взаимопонимании, включая контракт на серийное производство вакцины.

Препарат Moderna стал четвёртой вакциной, производящейся в Южной Корее, после AstraZeneca, Novavax и «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее одобрили для использования вакцину американской компании Moderna.

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