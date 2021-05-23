Калуга, , 09:51 — REGNUM Калужские пользователи социальных сетей назвали песню российской исполнительницы Манижи на конкурсе «Евровидение-2021» собачим лаем. «Когда песня похожа на собачий лай, это уже не песня», — считает калужанин Андрей Москин. Об этом сообщает «МК в Калуге».

По мнению сетевого издания, большая часть калужан высказалась в привычном для жителей региона негативном ключе. Люди оценивали не только песню, но и само выступление певицы. «Манижа выступила не очень. В финале переиграла, перенервничала и голос ее сел, хотя держалась увереннее, чем в полуфинале. Европейцы выходят легко выступать. А наши же с таким напрягом, будто ракету в космос отправляют. Проще нужно быть», — пишет пользователь Юлия Карлова. Жители области отметили, что Манижа спела на русском языке. Последний раз от российских конкурсантов на данном европейском песенном конкурсе это делали в 2003 году вокалистки группы «Тату».

Как сообщало ИА REGNUM, российская исполнительница Манижа представила на международном музыкальном конкурсе «Евровидение — 2021» песню Russian Woman. Профессиональное жюри оценило выступление Манижи суммарно в 104 балла, из них самую высокую оценку 12 баллов отдал Азербайджан. Ещё 100 баллов певица получила от зрителей. В итоге певица Манижа заняла на музыкальном конкурсе только девятое место. Победителями «Евровидение — 2021» стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni.

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