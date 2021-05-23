Денвер, США, , 09:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» уверенно обыграл команду «Денвер Наггетс» в первом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере и закончилась в пользу гостей со счетом 109:123.

В составе «Денвера» наиболее результативным оказался сербский центровой Никола Йокич, оформивший в матче дабл-дабл с 34 очками и 15 подборами.

У «Портленда» самым результативным стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, который также оформил во встрече дабл-дабл с 34 очками и 13 результативными передачами.

Отметим, по итогам матча «Портленд» повел в серии с «Денвером» со счетом 1−0.