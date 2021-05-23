Киев, , 09:17 — REGNUM На Украине за сутки зарегистрировали 2533 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

В масках. Киев. Украина. Russian.news.cn

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С начала пандемии на Украине зарегистрировали 2 182 521 случай инфицирования. 1 950 562 инфицированных выздоровели (8937 человек за сутки), 49 368 — скончались (умерли 89 человек за сутки).

За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 1701 пациента, больного COVID-19.

В минувшие сутки на Украине от коронавируса вакцинировались 3503 человека, 1 052 814 человек вакцинировались с начала прививочной кампании. 978 031 человек были привиты одним компонентом препарата, 74 783 — двумя, завершив вакцинацию.