Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Космоплан SpaceShipTwo американской компании Virgin Galactic совершил суборбитальный полёт 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба Virgin Galactic.

Космоплан стартовал с площадки компании в штате Нью-Мексико, США. Полёт с двумя пилотами на борту прошёл в штатном режиме. Максимальная высота суборбитального полёта составила 89,2 км.

«Испытания прошли настолько близко к запланированному сценарию, насколько это возможно. Это был отличный полёт», — отметили в Virgin Galactic.

Предыдущее испытание космоплана SpaceShipTwo проводилось в декабре 2020 года. Тогда полёт был внепланово прерван из-за неисправности гибридного двигателя.

Virgin Galactic рассчитывает использовать космопланы SpaceShipTwo для организации суборбитальных туристических полётов. Ранее в компании планировали начать проводить коммерческие рейсы с 2020 года, однако эти сроки неоднократно сдвигались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Virgin Galactic обновила программу лётных испытаний космоплана SpaceShipTwo, перенеся начало коммерческих стартов на 2022 год.

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