Лас-Вегас, США, 23 мая 2021, 09:04 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Джаред Вандера победил представителя Австралии Джастина Тафу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 27, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу американскому спорстмену.
Отметим, данная победа стала 11-й (девять — досрочно) в активе 29-летнего Джареда Вандеры при пяти проигранных поединках. Для 29-летнего Джастина Тафы это третье поражение при четырех (все — досрочно) победах.