Сеул, , 09:03 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 4933 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 23 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 792 660 человек. Уровень вакцинации составил 7,4%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 2 061 624 человека, а препаратом Pfizer — 1 726 538 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 34 583 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 1 743 437 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 585 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 135 929.

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