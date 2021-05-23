Тюмень, , 08:48 — REGNUM В Тюменской области за сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 16 511,56 га и 17 ландшафтных на площади 141 га. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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На тушении природных пожаров задействованы лесопожарные формирования Тюменской авиабазы, федеральной службы авиалесоохраны из регионов России, парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», пожарные спасатели МЧС России и другие.

Напомним, в Тюменской области с 11 мая 2021 года из-за природных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации.

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