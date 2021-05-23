Каменец-Подольский, Украина, 23 мая 2021, 09:04 — REGNUM В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области в результате падения воздушного шара с людьми на борту один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщили 22 мая в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
Трагедия произошла вечером 22 мая недалеко от села Кульчиивцы Каменец-Подольского района области. На борту воздушного шара находились пять пассажиров и пилот.
В результате падения воздушного шара погиб мужчина из числа пассажиров, пять человек, среди которых пилот, получили травмы различной степени тяжести.
Украинские правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил воздушных полетов. Детали произошедшего выясняются.
Читайте также: На Украине упал легкомоторный самолет, есть погибший
Напомним, в декабре в Тернопольской области Украины, вблизи села Золотая Слобода Козовского района, упал биплан, в результате чего погиб один человек.