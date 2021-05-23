Каменец-Подольский, Украина, , 09:04 — REGNUM В Каменец-Подольском районе Хмельницкой области в результате падения воздушного шара с людьми на борту один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщили 22 мая в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Трагедия произошла вечером 22 мая недалеко от села Кульчиивцы Каменец-Подольского района области. На борту воздушного шара находились пять пассажиров и пилот.

В результате падения воздушного шара погиб мужчина из числа пассажиров, пять человек, среди которых пилот, получили травмы различной степени тяжести.

Украинские правоохранители начали досудебное расследование по части 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил воздушных полетов. Детали произошедшего выясняются.

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Напомним, в декабре в Тернопольской области Украины, вблизи села Золотая Слобода Козовского района, упал биплан, в результате чего погиб один человек.