Нью-Дели, , 08:43 — REGNUM Хакеры получили доступ к информации о клиентах крупнейшей индийской авиакомпании Air India за последние десять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Представитель перевозчика рассказал, что утечка данных произошла вследствие крупной кибератаки. Утекшая информация включает паспортные данные пассажиров и номера кредитных карт.

Хакерам удалось получить доступ к личным данным пассажиров, совершавших полёты рейсами Air India в период с августа 2011 года по февраль 2021 года. Всего были скомпрометированы данные 4,5 млн клиентов компании.

«Вероятно, пострадали и другие международные авиакомпании», — подчеркнули в Air India.

Представители авиакомпании порекомендовали всем клиентам сменить пароли в интернет-сервисах и мобильных приложениям.

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