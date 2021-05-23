Курган, , 08:41 — REGNUM В Курганской области с 1 июня 2021 года районные средства массовой информации будут реорганизованы. Об этом сообщает газета «Куртамышская нива».

Одним из учредителей издания является правительство Курганской области. И на «Куртамышскую ниву» распространяется постановление №471 от 30 декабря 2020 года «О реорганизации государственных учреждений области», исходя из которого все районные газеты будут присоединены к издательскому дому «Новый мир». Сроки реорганизации — до 1 июня 2021 года.

«Куртамышская нива» при этом теряет статус юридического лица — государственного автономного учреждения.

«Руководитель (главный редактор) станет директором филиала (главным редактором), остальные должности, кроме главного бухгалтера», — поясняют в издании.

Редакция «Куртамышской нивы» успокаивает своих читателей: «газета будет жить, а журналисты, как и прежде, освещать события и проблемы района».