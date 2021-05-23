Лондон, , 09:04 — REGNUM Британский боксер Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), и представитель США Деонтей Уайлдер подписали контракт на проведение третьего боя. Об этом 23 мая сообщает журналист портала Yahoo Sports Кевин Айоле на своей странице в соцсети Twitter.

«Тайсон Фьюри сегодня подписал контракт на проведение поединка 24 июля. Так что и он, и Уайлдер подписаны. Все официально», — написал в своем сообщении журналист.

Напомним, в феврале минувшего года Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и стал чемпионом мира по версии WBC.

Отметим, в настоящее время в активе 32-летнего Тайсона Фьюри 30 (21 — нокаутом) побед при одном бою, завершившемся вничью. У 35-летнего Деонтея Уайлдера 42 (41 — нокаутом) победы при одном поражении и одной ничьей.