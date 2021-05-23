Пекин, , 08:26 — REGNUM Число погибших во время ултрамарафона в китайской провинции Ганьсу возросло до 21. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает газета Global Times.

Известно, что ултрамарафон проводился северо-западной провинции Ганьсу в Китае — участники бежали по горной пересеченной местности на дистанцию в 100 километров недалеко от города Байинь в высокогорном ландшафтном парке «Хуанхэ шилинь». Во время ултрамарафона произошло резкое ухудшение погодных условий — начался шквалистый ветер и пошел град. Многие участники забега почувствовали переохлаждение и соревнования пришлось приостановить.

Всего в марафоне принимали участие 172 человека, 151 из них были эвакуирован с дистанции.

При до конца не выясненных обстоятельствах погиб 21 участник марафона. По предварительным данным речь идет о переохлаждении. Среди погибших оказался обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин.