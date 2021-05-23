Сент-Пол, США, , 08:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» нанес поражение с разгромным нулевым счетом команде «Миннесота Уайлд» во четвертом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игр прошла на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу гостей со счетом 0:4.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Николя Руа (11-я минута и 59-я, в пустые ворота), Алекс Так (30-я) и Марк Стоун (34-я, в большинстве).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Вегас» ведет в серии плей-офф НХЛ с «Миннесотой» со счетом 3−1.