Сеул, , 08:29 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 585 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 570 случаев заражения локальные, ещё 15 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 135 929.

В управлении отметили, что рост числа выявленных случаев заражения пошёл на спад, однако существует мнение, что снижение показателя связано исключительно с выходными днями.

Число жертв пандемии увеличилось на пять человек — до 1931. Коэффициент смертности составил 1,42%. 22 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 849 человек. Число выздоровевших увеличилось до 125 881.