Луганск, , 08:29 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 23 мая в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? – все новости»

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Желобок и Золотое-5, которые были атакованы с позиций украинской армии в населенных пунктах Причепиловка и Золотое-4.

В ходе обстрелов в направлении населенных пунктов в общей сложности было совершено 36 выстрелов из гранатомета АГС-17. Также в ходе обстрела применялось стрелковое оружие.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Читайте также: ВСУ два раза за сутки нарушили перемирие в ЛНР — СЦКК

Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Логвиново и Золотое 5.

Читайте также: В ЛНР сообщили о подрыве на взрывном устройстве трёх человек