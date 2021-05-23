Торонто, Канада, , 08:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Монреаль Канадиенс» во втором матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игр прошла на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Джейсон Спеца (13-я минута), Остон Мэттьюс (26-я), шведский защитник Расмус Сандин (34-я, в большинстве), шведский нападающий Вильям Нюландер (49-я, в большинстве) и Александр Керфут (59-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Монреаля» стал финский форвард Йеспери Котканиеми (8-я).

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам матча «Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Монреалем» до 1−1.