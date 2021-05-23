Москва, , 08:16 — REGNUM Программа создания многоспутниковой группировки «Сфера» внесена на рассмотрение в правительство РФ. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко на просветительском марафоне «Новое знание».

«Мы эту программу внесли в правительство», — заявил Блошенко.

Программа «Сфера» призвана объединить сотни будущих российских спутников различного назначения в единую систему с унифицированными платформами. Планируется, что программа будет реализована к 2030 году.

Президент России Владимир Путин анонсировал разработку программы «Сфера» в 2018 году. В ноябре 2020 года Путин потребовал устранить задержки с подготовкой ряда космических программ, включая «Сферу».

В Роскосмосе объяснили, что задержка связана с разными оценками стоимости программы в космической госкорпорации и правительстве. Позже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что финансирование программы «Сфера» начнётся с 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В России спутниковую программу «Сфера» доработают в 2021 году