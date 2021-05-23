Киев, , 08:27 — REGNUM В Кассационный суд Италии поступили апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана, в соответствии с которым был оправдан боевик национальной гвардии Украины Виталий Маркив, ранее обвиняемый в убийстве репортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова. Об этом 22 мая на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Жалобы подали генеральная прокуратура Милана и семья Андреа Роккелли. Кассационный суд, как отметил Городецкий, — это высшая судебная инстанция Италии, в которой в ближайшее время будет рассмотрено дело Виталия Маркива.

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Напомним, 23 декабря 2020 года официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что СКР объявил гражданина Украины и Италии Виталия Маркива, обвиненного в убийстве российского журналиста и переводчика Андрея Миронова и итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли, в международный розыск.

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Отметим, 3 ноября 2020 года Апелляционный суд Милана оправдал Виталия Маркива, который ранее был осужден на 24 года лишения свободы по обвинению в убийстве в Донбассе в мае 2014 года итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика журналиста Андрея Миронова. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского тогда заявили, что ранее Маркив «несправедливо» был осужден на 24 года лишения свободы. В пресс-службе украинского лидера также подчеркнули, что президент Украины «лично» вел переговоры с руководителями Италии с просьбой пересмотреть дело Маркива.

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