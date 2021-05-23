Тюмень, , 08:08 — REGNUM В Тюменской области 22 мая проинструктировали о противопожарной безопасности четыре тысячи человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Только за один день было проведено 466 рейдов специалистами МЧС, Росгвардии, ГИМС, Госпожнадзора, УМВД по Тюменской области. Инструктажи прошли в 63 населённых пунктах и 155 садовых товариществах.

По результатам первого выходного дня патрули пресекли 11 нарушений особого противопожарного режима в населённых пунктах и 164 нарушения запрета на посещение лесов. В итоге составлено 11 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 15 штрафов на общую сумму 247 тыс. рублей.

Отметим, что из-за катастрофической ситуации с лесными и ландшафтными пожарами в Тюменской области с 11 мая был введён режим чрезвычайной ситуации. Тюменцам запрещено посещает леса, если их деятельность не связана с тушением пожаров.

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